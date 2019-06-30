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Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu? İşte gündem yaratacak iddia

Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu? İşte gündem yaratacak iddia

"19 yıl sonra yine aynı cümleler kuruldu" diyen Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "Ali Babacan, Erdoğan'la görüşmesi sırasında, 'Ben sizinle müzakere etmeye gelmedim' dedi" kulisini aktardı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, parti kuracağı konuşulan eski bakan Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair yazısında buluşmaya dair detayları anlattı.

Erkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Efendim ben sizinle müzakere etmeye gelmedim"

Ali Babacan'ın Tayyip Erdoğan'la yüz yüze konuştuğu öne sürüldü. Bu buluşmada Babacan'ın, "Arkadaşlarımızla istişare ettik ve parti kurmaya karar verdik" dediği, Erdoğan'ın da “Partide  kalın, bu bölünmek olur” diye konuştuğu ifade edildi. Ali Babacan'ın yanıtı ise şöyle olmuş: "Efendim ben sizinle müzakere etmeye gelmedim, başka yerde duymadan haber vermeye geldim."

"19 yıl önce ve 19 yıl sonra yine aynı cümleler…"

Şimdi 19 yıl öncesine gidelim… Gül, 14 Ağustos 2000'deki FP kongresi öncesi Erbakan'ı ziyaret eder ve şöyle der: Arkadaşlarımla istişare ettik, kongrede aday olacağım. Erbakan yanıt verir: Geleneğimizde iki aday yok. Bu bölünme olur Abdullah Bey." Gül'ün yanıtı nettir: Efendim, ben sizinle müzakere etmeye gelmedim. Bilgi vermeye geldim. 19 yıl önce ve 19 yıl sonra yine aynı cümleler…

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