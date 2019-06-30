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Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı
Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

DİYARBAKIR’ın 6 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı römorktan kafa üstü düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Olay Diyarbakır'da öğlen saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde yaşandı. Arkadaşları ile traktör römorkuna çıkıp oyun oynayan 6 yaşındaki E.A., bir anda dengesini kaybederek kafa üstü sert zemine çakıldı. Yakınları tarafından araçla Çınar Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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