HABER /  GÜNCEL

Gençlerin gözde tercihi! Fiyatı 2 bin TL taleplere yetişemiyor...

Gençlerin gözde tercihi! Fiyatı 2 bin TL taleplere yetişemiyor...

Antalya'da gençler, fiyatı 250 TL ile 2 bin TL arasında değişen iguanalardan satın alıyor. İguanaların en çok tercih edileni ise kahverengi olanları.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akvaryumcular ve kuşçular çarşısında 33 yıldır petshop işiyle ilgilenen Cem Yalçın (47), farklı türlerde canlıları hayvan severlere ulaştırıyor. Çeşit çeşit kuşlardan balıklara, küçük kemirgenlerden sürüngenlere geniş yelpazede hizmet veren Yalçın, çarşı içerisinde resmi izinli sürüngen satışı yapan az sayıda işletmeden biri özelliğini de taşıyor.

250 TL ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor

Sürüngenler arasında en ilgi çekenlerden biri olan ve anavatanı Güney Amerika'dan ithal edilerek Türkiye'ye getirilen iguanalar da Yalçın'ın satışını yaptığı hayvanlar arasında yer alıyor. Antalya'nın iklimine kolaylıkla uyum sağlayan bu canlı son günlerde özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Boyutlarına göre değişmekle birlikte iguanalar 250 TL ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.

Özellikle genç sevgililer tercih ediyor

Tamamen otçul olan iguanaların hiçbir şekilde saldırı eyleminde bulunmadığını anlatan Cem Yalçın, meyve, sebze ve özel mamalarla beslendiğini söyledi. Çok sıkıştırılıp strese girdiğinde ise kuyruk darbesiyle karşılık verdiğini belirten Yalçın, iguanalarda tırnak bakımının sık sık yapılması gerektiğini, aksi halde iğne gibi batarak insanlara zarar verebileceğini söyledi. İguanaların özellikle genç sevgililer tarafından tercih edildiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

Sevgililer gününde patlama yaşanıyor

"Çoğunlukla kahverengi iguanalar tercih ediliyor. Gençlerin gözde tercihi haline geldi. Müşterilimizin yüzde 80'i erkekler. Gençler genelde sevgililerine hediye olarak bu canlıdan satın alıyor. Taleplere yetişemediğimiz anlar oluyor. Özellikle Sevgililer Günü'nde patlama yaşanıyor."

SON DAKİKA HABERLERİ
DSP'li Muammer Aydın istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı!
DSP'li Muammer Aydın istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı!
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'dan açıklama geldi ed yakında faiz indirir
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow'dan açıklama geldi ed yakında faiz indirir
Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu? İşte gündem yaratacak iddia
Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu? İşte gündem yaratacak iddia
Gram altın 6 ayda yüzde 20 kazandırdı, kazandırmaya devam edecek
Gram altın 6 ayda yüzde 20 kazandırdı, kazandırmaya devam edecek
Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
Saadet'li Vekil İslam'dan ilginç istek: Ceza ve Mercan Dede davet edilsin
Saadet'li Vekil İslam'dan ilginç istek: Ceza ve Mercan Dede davet edilsin
ÖNCEKİ HABERLER
Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Römorktan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi
Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka G-20'ye damga vurdu!
ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka G-20'ye damga vurdu!
Bakırköy'e dolandırıcı dadandı! Kuaförlere akılamaz tuzak
Bakırköy'e dolandırıcı dadandı! Kuaförlere akılamaz tuzak
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Ayak şişmesi nedeni nedir ayakların altı neden yanar?
Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü! Emniyetten açıklama geldi
Küçükçekmece'de taciz iddiası halkı sokağa döktü! Emniyetten açıklama geldi
Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı
Pasaport defter harcı kaç para oldu 2019 zamlı yeni fiyatı
Yorumlar