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Van 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı

Van 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı

Van'ın Gevaş ilçesi 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği açıklandı.

VAN’ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Gevaş ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 18.15’te meydana geldi. Yerin 11,56 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.

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