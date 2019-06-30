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Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Teğmen Güngör Dolunay, İzmir'de sonsuzluğu uğurlandı. Şehit Güngör Dolunay'ın 10 ay önce evlendiği öğrenildi.

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit için Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit yakınlarına taziyelerini iletti. Şehidin babası Gürkan Dolunay, naaş getirilirken ve götürülürken asker selamı verdi.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit teğmenin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve şehidin arkadaşları katıldı.

Teğmen Dolunay, Hakkari'de merkeze bağlı Doğanlı mezrasında önceki gün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde dün şehit olmuştu.

Şehit Güngör Dolunay'ın 10 ay önce evlendiği öğrenildi.

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