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Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı

Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde içinde iki kişinin bulunduğu özel teknenin motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladı. Yapılan çağrı sonrası tekne ve içindeki iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, ‘Honey Badger’ isimli özel tekne ile gezinti amaçlı denize açılan iki kişi, Bozukkale önlerine geldiğinde teknenin motoru arıza yaptı. Motoru susan özel tekne denizde rastgele sürüklenmeye başladı.

Muğla 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan iki kişiyi bota aldıktan sonra tekne ile birlikte Bozburun’a geldi. Tekne Bozburun’daki bir tersaneye bağlandı.

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