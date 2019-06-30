HABER /  GÜNCEL

Öykü Arin'den doktorları için şarkı

Demirören Haber Ajansı
Öykü Arin'den doktorları için şarkı

ANTALYA'da, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu naklin yüzde 98,5 tuttuğu lösemi hastası Öykü Arin (4), tedavisini yürüten doktorları için gitarla şarkı söyledi.

İZMİR'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından, "Öykü Arin'e umut ol, donör ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Antalya'daki özel hastanede, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

Doktorları için şarkı söyledi

Tedavisi halen devam eden Öykü Arin, doktorları için gitarıyla şarkı söyledi. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öykü Arin’in doktorları için söylediği şarkının sözlerini paylaştı. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Öykü Arin şu ara çok sevgili doktorlarımıza şarkı yapmakla meşgul. Vedat Hocayı pek çok sever ama anlaşamadıkları mühim bir konu var. Ve işte sözler: ‘Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç hiç jelibon vermez ki! Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir! Hayriye gizli gizli jelibon verir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
Muğla açıklarında sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi
Galatasaray'da yeni imzalar an meselesi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş stoperini Almanya'da buldu
Beşiktaş stoperini Almanya'da buldu
Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak 2019
Van 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı
Van 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı
Fenerbahçe transferde gaza bastı
Fenerbahçe transferde gaza bastı
Elektrikleri ne zaman gelecek 30 Haziran BEDAŞ elektrik kesinti listesi
Elektrikleri ne zaman gelecek 30 Haziran BEDAŞ elektrik kesinti listesi
Ahmet Davutoğlu'ndan olay AK Parti eleştirisi
Ahmet Davutoğlu'ndan olay AK Parti eleştirisi
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
6 aylık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
Yorumlar