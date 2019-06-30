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Fenerbahçe transferde gaza bastı

Fenerbahçe transferde gaza bastı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi topbaşı yapıyor. Sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonu için 1 Temmuz Pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesislerinde ilk antrenmanlarına çıkacaklar.

Sağlık kontrollerinin de pazartesi ve salı günlerinde tamamlanmasının ardından çarşamba günü Topuk Yaylası Kampı start alacak.

Sarı lacivertlilerde hedef kamp dönemi sonuna kadar transferin büyük bir bölümünü bitirmek.

Avrupa da yapılacak hazırlık maçları ve Audi Cup öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal takımının iskeletini oluşturmayı planlıyor.

Max Kruse ve Emre Belözoğlu transferlerinin ardından sarı lacivertliler listelerinde olan Aleksandar Kolarov, Garry Rodrigues ve Vedat Muriqi için de mesai harcıyorlar.

Bu isimler ile kesin olarak anlaşmanın sağlanmasının ardından bu hafta resmi imzaların gelebileceği ifade ediliyor.

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