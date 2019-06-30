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Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı

ADANA’nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle birlikte bir iş yerinin önünde bekleyen çocuk, bir kadın tarafından otomobilin altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

ADANA merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesinde meydana gelen olayda; yolda hızla ilerleyen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çıktı.

Park halindeki otomobile de çarpan araç, kaldırımda ailesiyle birlikte bekleyen çocuğa doğru hızla ilerlemeye başladı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, kendi hayatını hiçe sayarak çocuğu çekip otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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