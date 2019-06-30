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Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası

Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP eski Milletvekili Sinan Oğan'ın Suriyeliler konusundaki çıkışları tartışma yarattı. AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ı provokasyon yapmakla suçladı.

MHP eski milletvekili Sinan Oğan'ın Suriyeliler konusundaki sözleri twitter'da tartışma yarattı. AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel'in "müptezel" yakıştırmasına Oğan, aynı sertlikle cevap verirken Özel'i Suriyeliler konusunda canlı yayına davet etti.

Sinan Oğan bir süredir Suriyeliler konusunda sosyal medyadan yaptığı uyarılar tartışma yarattı. Suriyeliler konusunda gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Oğan'a tepki AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel'den geldi. Özel, Oğan ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'a müptezel dedi Suriyeliler konusunda kamuoyunu kışkırtmakla suçladı.

Oğan'dan tepki gecikmedi

Abdulkadir Özel'in müptezel benzetmesine Oğan'dan tepki geldi. Müptezel sözlerini Özel'i iade eden Oğan, attığı tweetlerin kışkırtma değil "önlem alınsın" uyarısı olduğunu söyledi. 

İkili arasındaki söz düellosu Oğan'ın attığı tweet sonrası yeniden alevlendi. Oğan'ın Suriyeli sığınmacılar konusunu televizyonda tartışmaya davet ettiği Özel, provokasyonlara alet olmayacağını söyledi.

İşte İkili arasındaki o söz düellosu;

Sinan Oğan

- İstiklal marşımızın ilk kelimesidir: Korkma! @AbdulkadirOzl Sadece tesbit ve öneriler konuşalım İstediğin uzmanları da getirebilirsin. Milletin huzurunda medeni bir tartışma yapalım.

Abdulkadir Özel

- Benzer provakasyon çağrılarını yapacağın bir programa çıkarak sokak kışkırtıcılığına ortak olmam. Siyasi heveslerini tatmin için başka alanlar seç. Twitter şöhretini taçlandıracak başka kurbanlar bul ben gaza gelmem.

- Korkuyorum evet, tek bir çözüm önermeyeceğin ve Twitter’da yaptığın provakatörlük ve linç çağrılarını yineleyeceğin bir programa alet olmaktan korkuyorum.

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