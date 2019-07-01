HABER /  DÜNYA

ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü

ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde özel bir uçak kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptı. Kazada uçakta bulunan 10 kişi de hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.

Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş adamlarıyla buluştu
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü
ÖNCEKİ HABERLER
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
Özel ve Oğan arasında Suriyeli kavgası
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
YKS sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım kaç gün sonra?
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Kayseri'de selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı
Arnavutköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik ne zaman gelecek?
Arnavutköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik ne zaman gelecek?
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
Adana'da genç kadın çocuğu son anda kurtardı
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün tatil olur mu
Yorumlar