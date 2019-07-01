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İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

İmar Barışı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. 

30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. 

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. 

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