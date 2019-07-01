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Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de damat kayınbeder kavgası kanlı bitti 2 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.

OSMANİYE Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; G.A., iddiaya göre, evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yarılalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli G.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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