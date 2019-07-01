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Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü

İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de 10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü

KIRŞEHİR'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.

KIRŞEHİR Kuşdilli Mahallesindeki kapalı pazar yerinde bulunan asansör çevresinde yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle üst kata çıkmak istedi. Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapı açıkken asansör hareket etmesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, asansörden panikle dışarı çıkmak istedi. Bu sırada asansörde sıkışan çocuk için pazar yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

10 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.

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