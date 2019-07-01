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Mansur Yavaş'tan yetki tepkisi! Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim

Mansur Yavaş'tan yetki tepkisi! Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin iştirakleri üzerinden yaşanan "yetki" tartışmalarına sert tepki göstererek, "Israrları devam ederse mutlaka Erdoğan'la görüşeceğim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirketlerine atama yetkisinin başkandan alınmasına dönük bir kanun değişikliği yapılmak istenirse yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edebileceğini söyledi.

Mansur Yavaş, bir grup gazeteci ile sohbet etti. Yavaş, belediye şirketlerine atama yetkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı
Sputnik'te yer alan habere göre; Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan yetki tartışmasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık "Davul başkasının tokmak başkasının elinde olmaz" dediğini ifade ederek yanıt verdi.

Bu konudaki ısrarın hem çalışanları olumsuz etkileyeceğini hem Ankaralıları mağdur edeceğini vurgulayan Yavaş, belediye şirketlerine atama ile ilgili olası bir kanun değişikliğine de tepki gösterdi. Yavaş, bu yönde atılacak bir adımın AK Partili belediyeleri de etkileyeceğine dikkat çekti.

"Randevu isteyeceğim"
Konuyu Erdoğan ile de görüşebileceğini belirten Yavaş, şu ifadelerini kullandı:

"Bunun yanlışını anlatmak lazım. Şirketlerle ilgili ısrarları devam ederse mutlaka görüşeceğim. Bugüne kadar tek bir işçi çıkarmadık. Hatta yönetimi bizde olan bazı şirketlerde eski yöneticilerin devamını sağladık. Belki başka bir şey anlatıyorlar. Hesap devralınca harcamalara bakmamız normal. Sıkıntılı durumlar da var. Buna karşı çıkanların bir kısmı açıklarının ortaya çıkmasını istemiyor olabilir. Bunları anlatmak gerek. İstiyoruz ki konuşarak yapalım her şeyi. Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…"

"Mutlaka bunun iç muhasebesi yapılacaktır''
Yaşanan yetki tartışmasını iktidarın empati yapmamasıyla açıklayan Yavaş, "Biraz seçimi kaybetmeye alışkın değiller, şaşırdılar, bu sonucu beklemiyorlardı" ifadelerini kullandı. Yenilenen İstanbul seçiminden iktidarın ders alacağına inandığını kaydeden Yavaş, "Mutlaka bunun iç muhasebesi yapılacaktır" diye konuştu.

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