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Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) serbest statüde bulunan orta saha oyuncusu 32 yaşındaki John Mikel Obi’nin transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

İşte alacağı ücret
Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi ise, vatandaşı için şu yorumda bulundu; "Trabzonspor'a hoş geldin." 

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