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Ömer Çelik'ten Libya'ya çağrı! Derhal bırakılmalarını istiyoruz

Ömer Çelik'ten Libya'ya çağrı! Derhal bırakılmalarını istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması konusunda, "Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya’da 6 Türk vatandaşının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz. Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavır ile tutukladılar.

Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye'nin dostluğu çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir” ifadelerini kullandı. 

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