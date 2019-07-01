Galatasaray'a Diagne şoku! Terim'in eli kolu bağlandı

Diagne ile el sıkışan ve Galatasaray’a 13 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden El Nasr Kulübü'nün de eli kolu bağlandı.

Kadrosunu Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Diagne şoku yaşanıyor.

Suudi Arabistan’da son yıllarda kulüplerin yaptığı transferler hakkında soruşturma başlatılması Diagne transferini de etkiledi. Mbaye Diagne’nin transferi için Suudi Arabistan’ın El Nasr kulübüyle görüşmelerini sürdüren G.Saray’da yönetimi Suudi Arabistan’da kulüplere açılan soruşturmaya dikkat kesildi.

Soruşturma transferi tıkadı

İki kulüp arasındaki görüşmelerin, Senegalli oyuncunun aldığı 4 milyon Euro’luk ücrette artış istemesi nedeniyle tıkandığı öne sürülse de gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Diagne ile el sıkışan ve Galatasaray’a 13 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden El Nasr’ın, ülkede başlatılan bir soruşturma nedeniyle transferi dondurduğu öğrenildi.

Sıkıntı haftaya aşılabilir

Suudi Arabistan kulüplerinin son yıllarda imza attıkları transferler hükümet tarafından soruşturulurken Diagne’nin transferinin de bu nedenle rötar yaptığı belirtildi. El Nasr yetkilileri önümüzdeki hafta itibarıyla sıkıntıları aşacaklarını ilettiler.