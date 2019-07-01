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Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

ADIYAMAN'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan 27 yaşındaki Aynur Demir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün tedavisine devam ediliyor.

Kaza, dün gece Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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