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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk , dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesindeki Oran-Eymir Yolu’nda görüntülendi. 

Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti.

Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

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