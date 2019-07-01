Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk , dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesindeki Oran-Eymir Yolu’nda görüntülendi.

Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti.

Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.