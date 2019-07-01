Tartışmalı cip genç çiftin düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait cip, genç çiftin düğün aracı oldu. Tasarruf tedbirleri kapsamında cipler satılana kadar vatandaşların düğün aracı olarak kullanılacak. Mansur Yavaş, "Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" dedi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatandaşlarımıza Ankara’yı dünyanın gözde başkentlerinden biri yapma sözünü verdik. Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" ifadelerine yer verdi.