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Tartışmalı cip genç çiftin düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Tartışmalı cip genç çiftin düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait cip, genç çiftin düğün aracı oldu. Tasarruf tedbirleri kapsamında cipler satılana kadar vatandaşların düğün aracı olarak kullanılacak. Mansur Yavaş, "Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" dedi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatandaşlarımıza Ankara’yı dünyanın gözde başkentlerinden biri yapma sözünü verdik. Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Cip tartışması

Gazetecilerle Ramazan ayında bir araya gelen Mansur Yavaş belediyeye ait dört cipin olduğunu ve üçünün eski belediye başkanı Melih Gökçek’e tahsis edildiğini açıklamıştı. Yavaş, “Dört cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Üçü Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle” ifadelerini kullanmıştı.

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