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Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti. 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Bozçalı Mahallesinde iddiaya göre, bir ay önce Bozçalı Mahallesi’nde özel bir şantiyede işe başlayan Suriye uyruklu İbrahim Vasıl’ın şantiyede kaldıkları evin banyosunda bulunan su ısıtıcısına dokunan 1 yaşındaki bebeği Menal Vasıl, elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören ailenin çevredekilere haber vermesiyle bebek özel araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil bölümünde tedavi altına alınan bebek, doktorları tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sinir krizi geçirdi
Durumu öğrenen aile sinir krizi geçirirken, bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.  Bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

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