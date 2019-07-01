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Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti

Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve ekibi, takım bütçesini küçültmek ve alınacak oyunculara kaynak yaratmak için bazı isimleri satmayı hedefliyordu ancak Abdullah Avcı’nın gelişiyle taşlar yerinden oynadı.

Beşiktaş'ta A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte taşlar tamamen yerinden oynadı.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce takımdan gönderilecekler, kalacaklar ve alınacak oyuncular için kendince plan yapmıştı. Fikret Orman ve ekibinin ana hedefi, yükseK maliyetli oyuncuları, forma şansı olmayanları elden çıkarıp, hem bütçeyi küçültmek hem de yeni transferlere kaynak yaratmaktı. Ancak Abdullah Avcı ile birlikte tüm planlar değişti.

İşte yönetimin, geri adım atmak zorunda kaldığı oyuncular:

VİDA: Hırvat yıldız, geçen sezonki performansıyla birçok kulüpten teklif aldı. Yönetim de en yüksek rakamı verene oyuncuyu gönderecekti. Ancak Avcı, Vida'ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve tecrübeli savunmacıyı bırakmadı.

KAGAWA: Beşiktaş için tecrübeli 10 numara, Japon pazarına açılma hedefinde büyük önem taşıyordu ama futbolcu ayrılık kararı aldı. Avcı, "Kagawa'yı istiyorum" deyince yeniden kiralanması gündeme geldi.

MEDEL: Şilili futbolcunun Copa America'daki performansı yönetimi iyi bir bonservis geliri için iştahlandırdı. Abdullah Avcı ise Medel'in takımda tutulması için ikna edilmesini istedi.

OĞUZHAN: Caner Erkin, Oğuzhan ve Quaresma ile yolların ayrılması hesaplanıyordu. Tecrübeli teknik adam özellikle Oğuzhan'ın kalmasından yana tavır koydu. Diğer iki futbolcunun durumu belirsiz.

ORKAN: Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak kariyerini başka takımlarda kiralık olarak sürdüren Orkan Çınar, yönetim tarafından gözden çıkarılmıştı. Abdullah Avcı ise oyuncuya şans tanıma kararı aldı.

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