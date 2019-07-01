Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Bu yıl şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'da tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz"
Kostas Sloukas (@kos_slou) ile üç sezon daha!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 1 Temmuz 2019
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