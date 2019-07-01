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Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 18 bine çıkarıldığı iddiası sosyal medyada olay oldu. Arınç’ın eski bir konuşması paylaşım rekorları kırıyor.

TBMM Başkanlığı'nın, devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe'de birer oda ve sekreter tahsis ettiği, şu ana kadar sadece Arınç'a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut'un yaptıkları ilk toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkardıkları iddia ediliyordu. 

Bülent Arınç’ın maaşla ilgili sözleri Twitter'da olay oldu!

Bu iddia sosyal medyada çok konuşuldu ve hala konuşulmaya devam ediyor. Bülent Arınç’ın maaşıyla ilgili seçimden önce yaptığı bir açıklama sosyal paylaşım sitesi Twitter’da TT listesine girdi. YİK üyelerinin maaşları seçimden önce de konuşulmuş ve YİK Üyesi Bülent Arınç HaberTürk’te katıldığı bir programda maaşa dair eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine şu ifadeleri kullanmıştı. 

Bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar

"Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?"

Bu benim hem insani bir görevimdir

Arınç, neden Erdoğan'ın yanında yer aldığına dair soruya ise, "Bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım onlar da benim için kıymetli insanlardır" yanıtını vermişti. 

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