LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.