LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli

LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli

Ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri bugün başlıyor. 8. sınıfı bitiren öğrenciler, tercih başvurusunda bulunmamaları halinde kayıtları 'açık lise'ye düşecek.

LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli - Sayfa 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları, okulların yüzdelik dilimleri ve tercih takvimi açıklandı. Şimdi velileri ve öğrencileri zorlu bir süreç bekliyor. Lise tercihleri 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 8. sınıfı bitiren öğrenciler, tercih başvurusunda bulunmamaları halinde kayıtları “açık lise”ye düşecek.

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LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli - Sayfa 2

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS tercihlerini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9. sınıftan 12. sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.

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LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli - Sayfa 3

Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. Örneğin; tercih listesinde fen liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

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LGS tercihleri MEB E-Okul'dan yapılıyor tercih yaparken nelere dikkat etmeli - Sayfa 4

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.Aynı şekilde sosyal bilimler lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

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