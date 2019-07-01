Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri

Seda Akgül eşi Avram Habib ile olaylı boşanması ile zihinlere kazınmıştı. 48 yaşında olan Seda Akgül bu kez de paylaştığı fotograf ile olay oldu. Fotografına photoshop uyguladığı söylenen Seda Akgül kimdir, aslen nereli, eski kocası Avram Habib ile neden boşanmıştı?

Seda Akgül sosyal medyada paylaştığı photoshop'lu fotografları ile olay oldu. Kilo aldığını saklamak için photoshop uygulamasını kullanan Seda Akgül magazin basının gündeminde. Bir dönem eşi Avram Habib ile olaylı boşanma süreci ile konuşulan Seda Akgül kimdir, kaç yaşında ve şimdi sevgilisi var mı?

Seda Akgül 17 Haziran 1971 doğumlu. 46 yaşında olan Seda Akgül'ün biyolojik saati artık çocuk için geri sayıma geçmiş durumda. Eşi Avram Habib ile olaylı bir şekilde boşanan Seda Akgül'ün çocuğu bulunmuyor.

Peki kimdir Seda Akgül aslen nereli? Gelin hayatına kısa bir göz atalım; Evlilik programı sunucusu Seda Akgül, TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra mütercim tercümanlık yaptı. Brüksel'de gazetecilik eğitimi alan Seda Akgül, TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başladı.

Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştı. Seda Akgül'e şöhreti getiren ise Kanal D kanalındaki Kısmetse Olur programı oldu. Evlilik programı sunarken sürpriz bir kararla Avram Habib ile evlenen Seda Akgül, program bitince de boşanmıştı. Eşi Avram Habib hakkında yaptığı açıklamalar ise herkesi şoke etmişti.