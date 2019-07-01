HABER /  SAĞLIK

Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

İhlas Haber Ajansı
Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

Uzmanlar insülin direncini kırmadan kilo vermenin imkansız olduğunu söylüyor.

Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında gösterilen insülin direnci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, insülin direncini kırmadan kilo vermenin imkansız olduğunu vurguladı. 

İnsülin direncinin çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, gün içinde alınan şekerin yani glikozun enerjiye dönüştürülebilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

İnsülin direnci nedir 
İnsülin direncinin özellikle karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu oluştuğunu belirten Dr. Çabuk, “İnsülin direncini anlayabilmek için öncelikle insülinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İnsülin pankreastan salgılanan kan şekeri dengesini sağlayan önemli bir hormondur. Yemekleri yedikten sonra pankreas devreye girer ve insülin salgılar, insülinde kandaki glikoz ile birleşerek dokuya girer ve kan şekerini düşürür. İnsülin direnci vücudun kan şekerini dengelemek için normalden daha fazla insüline ihtiyaç duymasıdır. Bu durum kan şekeri dengesini sağlayabilmek için olan bir durum. Yani burada normalden daha fazla insülin salgılanması söz konusudur” dedi. 

Rahatsızlık kimlerde görülür 
İnsülin direnci rahatsızlığının kimlerde görüldüğü hakkında bilgi veren Dr. Çabuk, “Bu rahatsızlık genellikle genetik olarak yatkınlığı bulunan, kilolu olan, bazı ilaçları kullanan kişilerde, ailesinde diyabet olan kişilerde daha sık görülür. İnsülin fazlalığından kaynaklı yol açtığı durumlar ise hiper tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, diyabet ve obezitedir” ifadelerini kullandı. 

İnsülin direnci diyabeti tetikliyor 
İnsülin direncinin en fazla neden olduğu hastalığın diyabet olduğunun altını çizen Dr. Çabuk, “İnsülin direncinin yol açtığı en önemli sorun diyabettir. Çünkü kan şekerini sağlayabilmek için pankreastan salgılanan insülin belli bir süre sonra beta hücrelerinde fonksiyon kusuruna yol açıyor. Kan şekerini dengeleyebilmek için fazla insülin üreten hücreler insülin yapamayacağı için kan şekeri yüksek seyredecektir ve diyabet ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu. 

İnsülin direncinin tedavi yolları 
İnsülin direncinin tedavi yollarından da bahseden Uzman Dr. Çabuk, “İnsülin direnci tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnsülin direncinin en önemli tedavi basamağı diyettir. Protein, yağ, karbonhidrat oranları ayarlanmış bir diyet insülin direncini ortadan kaldırmak için yol kat etmemizi sağlayacaktır. İnsülin direncinin tedavisinde en önemli basamaklardan biri de egzersizdir. Egzersiz insülin direncinin düşmesini sağlayacaktır. Üçüncü basamak da medikal tedavilerdir. Aile hekimine, dahiliye doktoruna veya endokrin doktoruna görünmekte fayda vardır” diye konuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli
Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli
Devletten ev kadınlarına emeklilik fırsatı! İşte şartlar
Devletten ev kadınlarına emeklilik fırsatı! İşte şartlar
ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Tartışmalı cip genç çiftin düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Tartışmalı cip genç çiftin düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
ABD’de dehşet veren uçak kazası: 10 ölü
ABD’de dehşet veren uçak kazası: 10 ölü
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
İmar Barışı ödemesi kaç para hangi bankaya ödeniyor?
Kayseri'de 158 adet akü çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de 158 adet akü çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Yorumlar