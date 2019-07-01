İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İSTANBUL'da iş adamı Turgay Cantaş önce karısını vurdu sonra intihar etti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iş adamı Turgay Cantaş yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.



Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş bilinmeyen bir sebepten tartıştı.







"Beni affet oğlum"

Çiftin oğulları Berk Cantaş'ın olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını 'beni affet oğlum' dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı Turgay Cantaş önce pompalı tüfekle eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.







"Silivri'ye yazlığa gidecektik"

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal, "Turgay'ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı. Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün çok iyi bir aile babasıydı. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Bana 'yenge' diye hitap ederlerdi. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şok oldum" diye konuştu. Olay yerine gelen Yasemin Akmanlar da "Şükran hanım çok iyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye zararı yoktu, çok iyi bir aileydi" dedi.



Villada görevli Kadir Timzan ise " Turgay bey benim patronumdu. Bahçesine ben bakıyorum. 18 yıldır beraberiz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sabah 05. 00 sıralarında geldim ben. Olay da 08.00'de olmuş" diye konuştu.



Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.