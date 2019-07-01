HABER /  GÜNCEL

İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

İSTANBUL'da iş adamı Turgay Cantaş önce karısını vurdu sonra intihar etti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iş adamı Turgay Cantaş yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti. 

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş bilinmeyen bir sebepten tartıştı.



"Beni affet oğlum"
Çiftin oğulları Berk Cantaş'ın olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını 'beni affet oğlum' dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı Turgay Cantaş önce pompalı tüfekle eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



"Silivri'ye yazlığa gidecektik"
Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal,  "Turgay'ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı.  Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün çok iyi bir aile babasıydı. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Bana 'yenge' diye hitap ederlerdi. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şok oldum" diye konuştu. Olay yerine gelen Yasemin Akmanlar  da "Şükran hanım çok iyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye zararı yoktu, çok iyi bir aileydi" dedi.

Villada görevli Kadir Timzan ise " Turgay bey benim patronumdu. Bahçesine ben bakıyorum. 18 yıldır beraberiz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sabah 05. 00 sıralarında geldim ben. Olay da 08.00'de olmuş" diye konuştu.  

Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu 4 yıl sonra yuvaya dönüyor
Emre Belözoğlu 4 yıl sonra yuvaya dönüyor
Erdoğan vatandaşın sesini duydu! Makam araçlarında çakar dönemi bitiyor
Erdoğan vatandaşın sesini duydu! Makam araçlarında çakar dönemi bitiyor
Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız
Uzmanlar uyardı! İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız
Garry Rodrigues transferinde yeni gelişme
Garry Rodrigues transferinde yeni gelişme
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
Bülent Arınç'ın maaşla ilgili eski açıklaması Twitter'da gündeme oturdu
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Kostas Sloukas 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Abdullah Avcı geldi Beşiktaş'ta tüm planlar değişti
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli
Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Yorumlar