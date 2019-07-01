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İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı

İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın ilk tercihi Avrupa'da top oynamak.

Yaklaşık 5 gün önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal hakkında ‘Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir’ iddiaları ortaya atılırken, tecrübeli futbolcunun ilk etapta yurtdışında top oynamak istediği Topal’ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

33 yaşındaki orta sahanın menajeri Batur Altıparmak’ın hafta sonuna kadar Avrupa kulüpleriyle dirsek teması halinde olacağı belirtilirken, olumsuz bir durumda Mehmet Topal’ın bu sefer Süper Lig takımlarıyla görüşeceği ifade edildi.

Özellikle 3 büyüklerden ayrılması gündeme gelen Fernando, Mahmut Tekdemir, Gary Medel gibi yıldızların yerine düşünülen Topal’ın kulüplerden 1 hafta süre istediği vurgulanırken, milli futbolcunun bazı teknik direktörlerden telefon aldığı bile belirtidi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan Mehmet Topal 3 gol 1 asist yapmıştı.

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