DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar

30 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusu bugün sınava giren öğrencilerin gündeminde. DGS soru cevaplarının bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak

DGS sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak sorusu 30 Haziran'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. DGS sınavı soru cevaplarının ÖSYM tarafından bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçlarının ise 25 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. DGS sonuçları TC şifresi ile erişime açılacak.

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” denildi.

DGS’ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler soru ve cevaplarını ne zaman kontrol edebilecek? İşte ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YÖNTEMİ

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.