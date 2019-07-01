Zeyrek'ten bomba yeni parti kulisi: Babacan ve arkadaşları üyelik için iki şart koşuyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı belirtilen yeni partiye ilişkin teşkilatlara 'liyakat' ve 'iyi insan olunması' şartı koyulduğunu aktardı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak' başlığıyla yayımlanan yazısında Ali Babacan'ın TBMM'de milletvekili transfer etmek yerine güçlü bir teşkilat üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

2 Şart koşuluyor

Zeyrek, "Babacan ve yol arkadaşları, yeni kurulacak partiye katılacaklar için liberal, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi ayrıntılarla ilgilenmiyor ve iki şart koyuyor: İşinde iyi olması (liyakat) ve iyi insan olması (demokrat, insan haklarına, hukuk devletine saygılı)" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ali Babacan’a davet göndererek ekonominin dümenine geçme çağrısı yaptığını da belirten Zeyrek, parti kurmaya hazırlanan Babacan’ın "Ben yokum, ama isterseniz Türkiye’nin ekonomisine ilişkin hazırladığımız programı verelim, uygulasınlar" yanıtını verdiğini söyledi.

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