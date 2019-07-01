Fenomen Rapçi Ezhel'i yaka paça gözaltına aldılar iddiası! Avukatından kritik açıklama
1 yıl hapis cezası alan rapçi Ezhel'in, havalimanında gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezhel'in Avukatı Fuat Ekin, "Hiçbir gerekçe belirtilmeden, hiçbir izahat yapılmadan yaklaşık bir saat alıkonuldu." açıklaması yaptı.
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
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Ezhel'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcının, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.
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Gözaltı görüntüleri sosyal medyayı yıktı
Rap piyasasının en iyileri arasında gösterilen Ezhel, İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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"Ben bir şey yapmadım"
Son sözü "Ben bir şey yapmadım" olan Ezhel polislere karşı koymaya çalıştı.
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