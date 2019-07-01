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FETÖ'den aranan 'ev abisi' teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
FETÖ'den aranan 'ev abisi' teslim oldu

SAMSUN'da ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği için FETÖ soruşturması kapsamında aranan şahıs teslim oldu.

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan S.Y., İstanbul'a giderek polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan S.Y., Samsun'a getirildi.

Ev abiliği yapıyormuş
Felsefe bölümü mezunu olan S.Y.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgütün üniversitelere yerleştirmesinden ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu ve ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği öğrenildi. Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

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