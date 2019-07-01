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Ali Babacan'ın partisiyle ilgili son iddia Nagehan Alçı işin aslını açıkladı

Ali Babacan'ın partisiyle ilgili son iddia Nagehan Alçı işin aslını açıkladı

Ali Babacan’ın başında olacağı iddia edilen Özgürlük ve Hukuk Partisi'yle ilgili son gelişmeleri Habertürk yazarı Nagehan Alçı paylaştı.

23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası kulislerde Ali Babacan konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı uzun görüşme sonrası gözlerin çevrildiği Babacan'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni partinin adının "Özgürlük ve Hukuk Partisi" olacağını yazan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, son durumu "Ali Babacan’ın partisi ile ilgili asparagas haberlere dikkat!" başlıklı köşesinde aktardı.

Parti yaz bitmeden kuruluyor

Yeni partinin yaz bitmeden kurulacağını söyleyen Alçı, resmi sözcülerinin önümüzdeki günlerde detayları basınla paylaşacağını yazdı. Bu süreçte ortada yanlış bilgilerin dolaştığına dikkat çeken Alçı, Babacan ile ilgili ortaya atılan iddiaya değinerek şu ifadeleri kullandı: 

"5 kişilik heyet" uydurması

"Bu nedenle Türk medyasında çok sayıda asparagas haber de çıkıyor. Mesela bunlardan biri Özgürlük ve Hukuk Partisinin 5 kişilik bir akil insanlar ya da danışma heyeti ile yönetileceği iddiası.

Bu 5 kişilik sözde komisyon içinde Ali Babacan da “primus interpares” olacakmış yani eşitler arasında birinci. Yani kararları heyet verecek ve Babacan’a da bunların sözcülüğü düşecek. Şu kadarını söyleyeyim: Böyle bir şey yok.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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