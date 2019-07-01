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Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı

Anadolu Ajansı
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı

NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, 30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Kevin Durant ile anlaştı.

Kevin Durant, anlaşmayı Instagram hesabından duyurdu. Son 3 sezondur takımı Golden State Warriors ile iki NBA şampiyonluğu yaşayan ABD'li skorer Durant, 2017 ve 2018 yıllarında finalin en değerli oyuncusu seçilmişti. 

ABD basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Kevin Durant ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Brooklyn Nets oyuncuya toplamda 164 milyon dolar ödeyecek.

NBA'da 12 sezon geçiren Durant, geçen sezon Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'e karşı oynanan 5. maçta sakatlamış, final serisinde Toronto Raptors'a karşı 5. maça kadar forma giyememişti.

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