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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent’e düşen füze ile ilgili olarak, "İlk yaptığımız değerlendirme; bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur." dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, DHA’nın, 'KKTC’ye Suriye’ye ait S-200 füzesi düştü' haberini doğruladı. Gazetecilere açıklama yapan Özersay şunları söyledi:

"İlk yaptığımız değerlendirme; bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur. Önemli bir olaydır ancak panik yapmayı gerektirecek durum yok." ifadelerini kullandı.

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