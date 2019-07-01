HABER /  GÜNCEL

DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı

DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı

30 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusu bugün sınava giren öğrencilerin gündeminde. DGS soru cevaplarının bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak

DGS sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak sorusu 30 Haziran'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. DGS sınavı soru cevaplarının ÖSYM tarafından bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçlarının ise 25 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. DGS sonuçları TC şifresi ile erişime açılacak. 

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” denildi.

DGS’ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler soru ve cevaplarını ne zaman kontrol edebilecek? İşte ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YÖNTEMİ

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj
Dizel araçlara yasağı bugün itibariyle başladı!
Dizel araçlara yasağı bugün itibariyle başladı!
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oluyor
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oluyor
Dilipak'tan korkutan uyarı: Eylül-ekim gibi yeniden harekete geçebilirler
Dilipak'tan korkutan uyarı: Eylül-ekim gibi yeniden harekete geçebilirler
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü
Kızından para istemek için eve giden adam eski eşini öldürdü
Kızından para istemek için eve giden adam eski eşini öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı
2019 Kurban fiyatları Diyanet açıkladı yurt içinde ve yurt dışında kaç lira olacak
2019 Kurban fiyatları Diyanet açıkladı yurt içinde ve yurt dışında kaç lira olacak
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı
İşte Mehmet Topal'ın yeni durağı
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
Yorumlar