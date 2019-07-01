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Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Gustavo’nun sosyal medya hesabından uçak emojisi koyarak veda mesajı vermesi dikkatleri çekti.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Max Kruse’den sonra yeni bombaların peşine düştü. Galatasaray’dan ayrılan Garry Rodrigues için girişimler devam ederken gündeme bomba bir isim geldi.

Sarı-lacivertlilerin Marsilya’dan ayrılmak isteyen Luis Gustavo’nun peşine düştüğü belirtildi. Uzun süredir Ljubomir Fejsa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe, Benfica ile bu transferde yol alamayınca rotasını Marsilya’ya çevirdi. Altın günlerini Bayern’de geçiren Gustavo son iki yıldır Fransız takımının formasını terletiyor.

Ayrılık mesajı dikkat çekti
Ancak UEFA Mali Fair Play kriterleri konusunda sıkıntı yaşayan Marsilya, yıldız ön liberosunu satıp kasayı rahatlamak istiyor. Fenerbahçe’nin sportif direktörü Damien Comolli’nin Fransız kulübüyle masaya oturduğu dakikalarda Gustavo’nun sosyal medya hesabından uçak emojisi koyarak veda mesajı vermesi dikkatleri çekti. Fransız basını henüz biten bir şeyin olmadığını yazarken Marsilya’nın Fenerbahçe’ye kapıyı kapatmadığını belirtti. Marsilya’nın iki yıl daha sözleşme olan Luis Gustavo için 9 milyon avro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Haftaya geliyor mu?
Fransız basını Luis Gustavo’nun artık önümüzdeki sezon takımda olmayacağının kesinleştiğini duyururken, yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta Fenerbahçe için İstanbul’a giderek sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti. Geçen sezon 30 maça çıkıp 1 de gol atan 31 yaşındaki oyuncu Brezilya Millî Takımı formasını da 40 defa giymiş bir isim…

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