HABER /  GÜNCEL

Tokat'ta ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen gergedan böceği bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu. Böceği bulan Nurdan Özşafak, "Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış" dedi.

Erbaa ilçesi merkezindeki kafede çalışan 20 yaşındaki Nurdan Özşafak, dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti. İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi.

Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, "Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim. Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivas'ta kene nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Sivas'ta kene nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
15 metreden havalandırma boşluğuna düşen liseli genç hayatını haybetti
15 metreden havalandırma boşluğuna düşen liseli genç hayatını haybetti
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo'dan dikkat çeken mesaj
Dizel araçlara yasağı bugün itibariyle başladı!
Dizel araçlara yasağı bugün itibariyle başladı!
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oluyor
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oluyor
Dilipak'tan korkutan uyarı: Eylül-ekim gibi yeniden harekete geçebilirler
Dilipak'tan korkutan uyarı: Eylül-ekim gibi yeniden harekete geçebilirler
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
Ece Vahapoğlu kaç yaşında eşi Cihan Alpay kimdir mesleği ne?
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: KKTC’ye S-200 füzesi düştü
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Yorumlar