Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 4 aylık hamile Ece Vahapoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ece Vahapoğlu 41 yaşında ve Cihan Alpay ile evli. Ece Vahapoğlu'un eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay.

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu son günlerinde en çok konuşulan isimlerin biri oldu. MEB'in onayı ile öğrencilere yoga dersi verecek olan güzel sporcunun hayatı özellikle veliler tarafından merak konusu oldu. Aslen İstanbullu olan Ece Vahaoğlu 41 yaşında. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi.

MEB ONAYLI YOGA: Milli Eğitim Bakanlığı izin verdi, ünlü sunucu öğrencilere yoga öğretecek.

Yoga eğitimi alarak bu konuda uzmanlaşan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmi-özel tüm anaokulu,ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilere kendilerinin farkında olmalarını sağlamak, çocuklarda konsantrasyonu artırmak; arkadaşlığı, paylaşmayı ve sosyalliği artırmak, pedogojik oyun anlatımıyla y yoga nefes egzersizleri yaptırmak amacıyla ücretsiz "Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası" etkinliği düzenleme talebinde bulundu.

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi.

Fransa IEHEI’de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JC Derneği tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katıldı.

Yedi kişisel gelişim kitabı ve bir roman, sağlıklı yaşam ve spor üzerine dört kitap çıkardı. İlk kitabı 23 yaşındayken yayınlandı. ÖTEKİ adlı romanı beş dile çevrildi.

​Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı.

Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Spor etkinlikleri yapıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Radyo ve TV Sunuculuğu” dersi verdi. Gönüllü olarak Göbekli Tepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sertifikalı Wellness Eğitmeni olarak Herkes İçin Spor Federasyonu Proje Başkan Vekili görevini yürütüyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca moderatörlük ve sunuculuk yapıyor.