Orgeneral Yaşar Güler'den KKTC'ye düşen füze ile ilgili açıklama!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, KKTC'ye düşen füze ile ilgili yaptığı açıklamada, "Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum" diye konuştu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, "Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum" dedi." diye konuştu.

"Füze, kaza sonucu ülkemize düştü"

KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.

Suriye'ye uyarı

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

"Zehirli gaz söz konusu değil"

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.