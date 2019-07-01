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Yemin bozmanın günahı nedir? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Yemin bozmanın günahı nedir? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

İçimizde yemin niyeti olmadan dil alışkanlığı ile edilen yeminlerden sorumlu muyuz? Hangi yeminlerin günahı vardır? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Günüzümüzde birçok şeye yemin ediyoruz. Kimi zaman kendimizi aklamak kimi zaman ise dil alışkanlığı ile edilen bu yeminlerin kefaret-i affı nedir? 

Günümüzde birçok şeye yemin ediyoruz. Dil alışkanlığı ile edilen yeminler vardır. İçimizde yemin niyeti olmadan ağzımızdan çıkan yeminler gibi. Bu yeminler hoş yeminler değildir ve alışkanlık haline getirilmemesi gerekir.

Alimlerin çoğunun görüşüne göre bu yeminlerde sorumluluk yoktur. İçimizden geçirdiğimiz bir şeyin birini inandırmak niyeti ile edilen tasarlanmış, birini inandırmak niyetiyle ve kasten edilen yeminler ise bağlayıcıdır.

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