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Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu

İhlas Haber Ajansı
Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu

ISPARTA'da kayıkla Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi bir daha geri dönmedi.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde ailesiyle birlikte kayıkla Eğirdir Gölü’ne açıldıktan sonra serinlemek için suya atlayan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış bir daha geri dönmedi. Boğulmuş olabileceği düşünülen Satılmış; Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve dalgıç ekipleri tarafından Eğirdir Gölü’nde aranırken ailenin endişeli bekleyişi ise sürüyor. 

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Gelendost ilçesindeki Ada mevki'inde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51), açıkta serinlemek ve yüzmek için suya atladı. Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu. 



Bölgede çalışmalar devam ediyor
Ailenin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olayın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile arama ve kurtarmada görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalar, bugün sabahın erken saatinde yeniden başlatıldı. Bölgede halen arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

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