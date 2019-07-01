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Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!

Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!

Alman Der Spiegel dergisi 23 Haziran’da ikinci kez seçim galibiyeti yaşayarak İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini Erdoğan'a benzetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerlerini kıyaslayarak İmamoğlu’nun gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olabileceğine yer verdi. Yenilenen İstanbul seçimlerinin, yabancı medyadaki yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel’de kaleme alınan bir köşe yazısı, 23 Haziran’da ikinci kez seçim galibiyeti yaşayarak İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerlerindeki benzerliklere dikkat çekti.

Roller tersine döndü

Erdoğan’ın dışlanmış ve ezilmişlerin sesi olarak doğduğunu ve İstanbul Belediye Başkanlığıyla başlayan yükselişinde her zaman mazlumların sesi olduğuna yer veren Spiegel, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta kazandığı seçimlerden sonra mazbatasının elinden alınmasıyla benzer bir sürece girdiğini ifade etti.

İmamoğlu yeni Erdoğan'dır

Ekrem İmamoğlu’nun haklı galibiyetinin elinden alınmasıyla rollerin tersine döndüğünün belirtildiği yazıda, mağdur edilen İmamoğlu’nun, Erdoğan için çok önemli bir rakip haline geldiğine de yer verildi. Gazete, Türk halkının her zaman mağdurun yanında olduğunu belirterek "Aslında İmamoğlu, yeni Erdoğan’dır" benzetmesini yaptı.

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