Niran Ünsal'dan bomba Devlet Bahçeli itirafı: Devlet Baba gibi bir adam olmazsa...
Geçtiğimiz yıllarda tesettüre girmesinin ardından ticari kayıp yaşadığını söyleyerek yeniden açılan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, verdiği bir konser esnasında Devlet Bahçeli hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
'Uluslararası Finduk Festivali'nde şarkılarıyla festivale katılanlara müzik ziyafeti veren Niran Ünsal, sahneye çıkan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz tarafından plaket aldı. 42 yaşındaki ünlü şarkıcı, aldığı plaketin ardından Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.
Yıllar önce kapanarak uzun süre konuşulan Niran Ünsal, maddi zorluklar nedeniyle açılmaya karar vermiş ve oldukça eleştirilmişti. Başkanlık sisteminin tartışıldığı dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek veren Ünsal, Devlet Bahçeli hakkında şu ifadelere yer verdi;
Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam: “Bu arada ben Devlet Baba’nın hayranıyım. Devlet Bahçeli’yi çok seviyorum. Çok tanışmak istiyorum. Hiç bir araya gelmedik. Ama tanışmak istiyorum. Sıkı takipçisiyim. Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam olmazsa olur mu”
Sistem kapanmama izin vermedi: Ünlü şarkıcı başörtüsünü çıkarmasının ardından gelen eleştirilere dayanamamış ve neden bu kararı aldığını da şu sözlerle açıklamıştı; “Çok mücadele ettim, hem inancımı yaşamak hem de işimi icra etmek istedim ama olmadı. Bir yıldır savaş veriyorum. Maalesef sistem buna izin vermedi, dayanamadım. Yaşadıklarımı kimse bilemez”