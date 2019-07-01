Niran Ünsal'dan bomba Devlet Bahçeli itirafı: Devlet Baba gibi bir adam olmazsa...

Sistem kapanmama izin vermedi: Ünlü şarkıcı başörtüsünü çıkarmasının ardından gelen eleştirilere dayanamamış ve neden bu kararı aldığını da şu sözlerle açıklamıştı; “Çok mücadele ettim, hem inancımı yaşamak hem de işimi icra etmek istedim ama olmadı. Bir yıldır savaş veriyorum. Maalesef sistem buna izin vermedi, dayanamadım. Yaşadıklarımı kimse bilemez”