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Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor

Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor

200 katılımcıyla gerçekleştirilen son araştırmayla birlikte WhatsApp'ın psikolojimiz ve ilişkilerimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Dergisi'nin araştırmasına göre popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanmak, kullanıcı psikolojisi üzerinde olumlu etkilere neden oluyor.

158'i kadın, 42'si erkek olmak üzere 200 WhatsApp kullanıcısının katıldığı araştırmada, içerisinde çevrimiçi bağlılık, ilişkilerin kalitesi, psikososyal sonuçlar gibi faktörleri ele alan bir anket dolduruldu. Tüm katılımcılar, her gün yaklaşık 55 dakika kadar WhatsApp'ı kullandı. Araştırmanın sonucundaysa WhatsApp'ı daha çok kullanan kişilerin yalnız olma ihtimallerinin daha az olduğu ve daha özgüvenli oldukları ortaya çıktı.



Araştırma ekibinden Dr. Linda Gaye, konuya ilişkin "Kişiler, WhatsApp üzerinde ne kadar çok vakit geçirirse, kendilerini arkadaşlarına ya da ailelerine o kadar daha yakın hissediyorlar ve bu ilişkilerin daha kaliteli olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

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