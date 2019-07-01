Huawei Mate 30 Pro’nun kamera tasarımı ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mate 30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı.

Huawei'nin ekim ayında ortaya çıkarması beklenen yeni amiral telefonu Huawei Mate 30 Pro'ya ait yeni bir görüntü internete sızdı. Arka yüzünün net bir şekilde görüldüğü fotoğrafta Huawei farklı bir tasarımı yeni cihazında denemişe benziyor.



Huawei Mate 30 Pro'ya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bu kez arkasından net şekilde görüntülenen cihaz, yuvarlak bir kamera modülünü kullanıyor. Üçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken cihaz, beraberinde Huawei Mate 30 ve Mate 30 Lite ile gelecek.







6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.



Çok daha hızlı şarj olacak

Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.