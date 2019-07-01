Ahmet Canbaz Trabzonspor'da

Trabzonspor, Werder Bremen'den Ahmet Canbaz ile anlaştı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki Ümit Milli oyuncu Ahmet Canbaz ile anlaşmaya vardı.

Merkez orta sahada oynayan Ahmet Canbaz, aynı zamanda sağ ve sol kanatlarda da görev alabiliyor. Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 23 maçta 4 gol attı.

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor, dün gece Nijeryalı oyuncu John Mikel Obi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.