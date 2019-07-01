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Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu

Demirören Haber Ajansı
Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu

ANTALYA'da, Züleyha A., sabah saatlerinde ‘Mahmut’ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin Cihan Kiş'e ait olduğu ortaya çıkarken, otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.

Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi. Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi.

Gözaltına alındı
Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı.

Otomobilde, maddi hasar meydana geldi
Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

Olay anını anlattı
Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

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